Рейс Нячанг – Иркутск выполнят на резервном самолете после посадки в Ханое

Фото: depositphotos/nitinut380

Рейс авиакомпании Azur Air Нячанг – Иркутск будет выполнен на резервном самолете после незапланированной посадки во вьетнамском Ханое. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

"Azur Air направит резервное воздушное судно в Ханой из Паттайи. По состоянию на 13:30 по московскому времени идет подготовка резервного воздушного судна к вылету", – говорится в сообщении.

Планируется, что резервный борт вылетит из Паттайи в 18:45 по местному времени (14:45 по московскому. – Прим. ред.).

Самолет Boeing 757, выполнявший маршрут Нячанг – Иркутск, совершил незапланированную посадку в Ханое 28 января. Приземление прошло благополучно, благодаря чему никто из пассажиров не пострадал. Всего на борту находились 245 человек, включая 7 членов экипажа.

Несколькими днями ранее с лайнером, принадлежащим авиакомпании Azur Air, произошла схожая ситуация. Самолет рейсом Пхукет – Барнаул готовился к незапланированной посадке в китайском аэропорту Ланьчжоу. Успешная посадка была совершена спустя примерно 1,5 часа.