28 января, 12:50

Экономика

LG подала заявку на регистрацию нового бренда в России

Фото: ТАСС/Zuma

Южнокорейская компания LG подала заявку на регистрацию бренда Express Fill в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

Согласно базе ведомства, под этим брендом компания планирует продавать бытовую технику, приборы для кухни, устройства для промышленного производства.

Ранее LG зарегистрировала в России товарный знак Nano Detail Enhancer. Заявление она подала в ноябре 2025 года. Исключительные права на бренд продлятся до 28 ноября 2035 года.

Вместе с тем 16 января текущего года в Роспатент поступила еще одна заявка на товарный знак Hyper Radiant Color Tech по 9-му классу МКТУ, который охватывает в том числе программное обеспечение.

В марте 2025 года СМИ писали о желании крупных южнокорейских компаний Hyundai Motor, LG Electronics и Samsung Electronics вернуться на российский рынок. По мнению журналистов, это связано с возможным перемирием между Украиной и Россией.

