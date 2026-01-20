Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 января, 15:57

Экономика

LG зарегистрировала в России связанный с телевизорами товарный знак

Фото: 123RF.com/morris71

Южнокорейская компания LG зарегистрировала в России товарный знак Nano Detail Enhancer. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Заявление было подано в ноябре 2025 года, а положительное решение федеральная служба по интеллектуальной собственности вынесла в январе 2026-го.

Торговая марка относится к 9-му классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ), включающему телевизоры, телевизионные приемники, сенсорные экраны, а также дисплеи для телевизоров и приемников, среди которых светодиодные, жидкокристаллические и видеодисплеи. Исключительные права на бренд продлятся до 28 ноября 2035 года.

Вместе с тем 16 января текущего года в Роспатент поступила еще одна заявка на товарный знак Hyper Radiant Color Tech по 9-му классу МКТУ, который охватывает в том числе программное обеспечение.

В марте 2025 года СМИ писали о желании крупных южнокорейских компаний Hyundai Motor, LG Electronics и Samsung Electronics вернуться на российский рынок. По мнению журналистов, это связано с возможным перемирием между Украиной и Россией.

Зарубежные издания указывали, что обширный рынок России и роль страны как стратегического хаба, соединяющего Центральную Азию и Европу, имеют большое значение для корейского бизнеса, поэтому крупные корпорации начали ускорять процесс технико-экономического обоснования для возвращения.

Южнокорейские производители автомобилей и бытовой техники собираются вернуться в Россию

Читайте также


бизнесэкономика

Главное

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

Как может поменяться турецкая система "все включено"?

Специалисты предлагают перейти на модель с выбором только нужных опций

Однако эксперты уверены: система "все включено" не подвергнется кардинальному пересмотру

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам повышений заработных плат в 2026 году?

Прогнозы по зарплате свидетельствуют о значительном замедлении темпов ее роста

В 2026 году увеличение может сократиться примерно на треть по сравнению с 2025-м

Читать
закрыть

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика