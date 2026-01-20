LG зарегистрировала в России связанный с телевизорами товарный знак

Фото: 123RF.com/morris71

Южнокорейская компания LG зарегистрировала в России товарный знак Nano Detail Enhancer. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Заявление было подано в ноябре 2025 года, а положительное решение федеральная служба по интеллектуальной собственности вынесла в январе 2026-го.

Торговая марка относится к 9-му классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ), включающему телевизоры, телевизионные приемники, сенсорные экраны, а также дисплеи для телевизоров и приемников, среди которых светодиодные, жидкокристаллические и видеодисплеи. Исключительные права на бренд продлятся до 28 ноября 2035 года.

Вместе с тем 16 января текущего года в Роспатент поступила еще одна заявка на товарный знак Hyper Radiant Color Tech по 9-му классу МКТУ, который охватывает в том числе программное обеспечение.

В марте 2025 года СМИ писали о желании крупных южнокорейских компаний Hyundai Motor, LG Electronics и Samsung Electronics вернуться на российский рынок. По мнению журналистов, это связано с возможным перемирием между Украиной и Россией.

Зарубежные издания указывали, что обширный рынок России и роль страны как стратегического хаба, соединяющего Центральную Азию и Европу, имеют большое значение для корейского бизнеса, поэтому крупные корпорации начали ускорять процесс технико-экономического обоснования для возвращения.