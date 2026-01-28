Экс-муж Ваенги опроверг слухи о прекращении певицей концертной деятельности

Фото: ТАСС/Валерия Калугина

Бывший супруг и продюсер певицы Елены Ваенги Иван Матвиенко опроверг появившиеся в СМИ слухи о намерении артистки завершить свою концертную деятельность.

Журналисты утверждали, что исполнительница якобы прекратит выступать без официальных сообщений об этом. При этом в открытом доступе находится информация о выступлениях артистки, запланированных до середины марта.

"Первый раз слышу (об этом. – Прим. ред.). Вчера (27 января. – Прим. ред.) у нее был день рождения, я с ней беседовал. Никаких разговоров не было по этому поводу. Она бы обязательно сказала, я думаю", – высказался Матвиенко в беседе с изданием "Абзац".

Ранее похожие слухи распространялись в отношении народного артиста России Юрия Антонова. По данным СМИ, певец якобы собирался прекратить концерты из-за ухудшения самочувствия. Однако директор артиста Олег Давыдов опроверг данные слухи.