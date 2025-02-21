Певица Валерия решила уйти со сцены

Фото: портал мэра и правительства Москвы/МаксимДенисов

Народная артистка России Валерия (настоящее имя Валерия Перфилова. – Прим. ред.) завершит свою карьеру. О решении певицы объявил ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин, в беседе с Пятым каналом.

Свой последний концерт исполнительница планирует провести в ближайшие три года, рассказал он. При этом, как поделился Пригожин, о завершении сольной деятельности Валерия начала задумываться еще в период пандемии коронавируса.

Вместе с тем на сцену не вернется и российский певец Валерий Леонтьев, рассказал концертный директор исполнителя Борис Чигирев. Он завершил свою концертную деятельность еще в марте 2024 года, но в начале текущего года в Сети появились слухи, что артист якобы собирается объехать не менее восьми стран в рамках будущего тура.

Народный артист России Филипп Киркоров при этом объявил о своем возвращении на сцену после года перерыва. Всего в 2025 году ожидается два концерта. Киркоров выступит 25 и 26 апреля в Санкт-Петербурге.