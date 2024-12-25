Певица Mia Boyka заявила о планах завершить карьеру на пике популярности

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/miaboyka

Российская певица Мария Бойко, известная под псевдонимом Mia Boyka, заявила в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что завершит свою карьеру на пике популярности, а после посвятит время семье.

"Уйти на пике – это значит уйти в тот момент, когда ты еще актуален. Не началось этого спада, когда ты начинаешь быть потихоньку никому не нужным и не интересным", – объяснила она.

Артистка также назвала крутыми артистов, которые смогли своевременно завершить карьеру.

В сентябре Mia Boyka раскритиковала 8-летнюю школьницу Марьяну из-за ее увлечения квадробикой на своем концерте, когда позвала девочку в маске на сцену. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина осудила певицу за буллинг, так как ребенка стали оскорблять в соцсетях. Она также назвала поступок артистки "убогой попыткой" самоутвердиться за счет ребенка и хайпануть на теме квадробинга.

Сама певица объяснила свой поступок опасением пагубного влияния западных тенденций. Артистка напомнила, что в некоторых случаях дети-квадроберы "едят из мисок, пьют из лужи, роют землю, нападают на собак и людей". Она также призвала оставить в покое пострадавшую от буллинга девочку.

