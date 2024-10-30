30 октября, 15:14Шоу-бизнес
Девушка в костюме квадробера плюнула в лицо Mia Boyka на шоу с хейтерами
Фото: youtube.com/@EGORIK.SHKRED
Девушка в костюме квадробера плюнула в лицо певице Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко) в шоу блогера Егорика.
Певица согласилась стать участницей программы и пообщаться со своими хейтерами. На встречу пришли около 50 человек.
В числе гостей оказалась стример в костюме квадробера. Она попросила разрешение подойти к Mia Boyka, чтобы вручить подарок, однако вместо этого плюнула ей в лицо. Также девушка пожелала певице "гореть в аду". После этого ведущий выгнал ее, а Mia Boyka попросила дать ей салфетку.
Сама девушка дала комментарий в соцсетях, заявив, что не жалеет о своем поступке и это "карма за унижение детей".
При этом, как позже сообщал блогер Егорик, юристы певицы препятствовали выходу шоу. Ролик уже был полностью смонтирован, однако из-за отдельных условий в договоре выпуск пришлось задержать.
Mia Boyka раскритиковала 8-летнюю школьницу Марьяну из-за ее увлечения квадробикой на собственном концерте, когда позвала девочку в маске на сцену. В связи с этим глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина осудила певицу за буллинг и подчеркнула, что девочку теперь травят в соцсетях. Она также назвала поступок Mia Boyka "убогой попыткой" самоутвердиться за счет ребенка и хайпануть на теме квадробинга.
Сама певица объяснила свой поступок опасением пагубного влияния западных тенденций. Артистка напомнила, что в некоторых случаях дети-квадроберы "едят из мисок, пьют из лужи, роют землю, нападают на собак и людей". Она также призвала оставить в покое пострадавшую от буллинга девочку.
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