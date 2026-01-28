Amazon планирует сократить еще 16 тыс сотрудников

Фото: 123RF.com/unitysphere

Международный онлайн-маркетплейс Amazon планирует сократить еще 16 тысяч сотрудников после увольнений в октябре 2025 года. Об этом сообщили в компании.

Там добавили, что Amazon делает все необходимое для поддержки всех работников, которые попадут под сокращение.

Ранее СМИ сообщали, что компания сократит около 14 тысяч сотрудников. Отмечалось, что уволить могут работников, которые связаны с облачными сервисами, управлением персоналом, видеосервисом Prime Video, а также розничной торговлей.

При этом в октябре 2025-го компания уже сократила практически столько же сотрудников. Таким образом, общее количество увольнений за два этапа может составить около 30 тысяч.

