Reuters: Amazon планирует сократить еще около 14 тыс сотрудников

Фото: AP Photo/Mark Lennihan

Международный онлайн-маркетплейс Amazon планирует сократить еще около 14 тысяч сотрудников. Об этом сообщает RT со ссылкой на Reuters.

Как рассказали агентству источники, уволить могут сотрудников подразделений, которые связаны с облачными сервисами, управлением персоналом, видеосервисом Prime Video, а также розничной торговлей.

При этом в материале сказано, что примерно столько же сокращений было в компании в октябре 2025 года. Таким образом, общее количество увольнений за два этапа составит около 30 тысяч.

Ранее предприятия Германии объявили о планах сократить 37,7 тысячи сотрудников. В основном о намерении сократить персонал сообщали компании из промышленного сектора – 28 предприятий (20,7 тысячи человек). Из них 9 компаний связаны с автомобильной отраслью, в том числе Porsche и Audi.

В список вошли компании из сферы логистики, торговой отрасли, а также банк. При этом сокращения в сферах здравоохранения, электроэнергетики, строительства и СМИ затронут около 1 тысячи человек.

