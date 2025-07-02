02 июля, 11:31Экономика
В Германии компании объявили о планах сократить более 37 тыс человек
Фото: depositphotos/jakubcejpek
Предприятия Германии в первой половине 2025 года объявили о планах сократить 37,7 тысячи сотрудников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Европейского мониторинга реструктуризаций.
По данным агентства, число работников под сокращение продолжает увеличиваться третий год подряд. Например, в 2022 годе бизнес планировал уволить около 9,6 тысячи сотрудников.
Нынешний показатель стал самым высоким с 2020 года, когда компании намеревались уволить рекордные 48,1 тысячи человек. В другие кризисные периоды планы по сокращениям не были значительно выше.
В основном о намерении сократить персонал сообщали компании из промышленного сектора – 28 предприятий (20,7 тысячи человек). Из них девять компаний связаны с автомобильной отраслью, в том числе Porsche и Audi.
Также в список вошли компании из сферы логистики, из торговой отрасли, а также банк. При этом сокращения в сфере здравоохранения, электроэнергетики, строительства и СМИ затронут около одной тысячи человек.
Ранее Минздрав США предложил всем сотрудникам уволиться по собственному желанию в обмен на единовременную выплату в размере 25 тысяч долларов. Срок действия предложения действовал до 14 марта. По данным СМИ, на тот момент в министерстве здравоохранения США работали более 80 тысяч человек.