CBS: Минздрав США предложил всем сотрудникам уволиться в обмен на выплату 25 тыс долларов

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Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) предложило всем сотрудникам уволиться по собственному желанию в обмен на единовременную выплату в размере 25 тысяч долларов. Об этом сообщает телеканал CBS.

"В пятницу всех сотрудников министерства здравоохранения и социальных служб США уведомили о возможности добровольного увольнения в обмен на выплату в размере 25 тысяч долларов", – говорится в сообщении телеканала.

Срок действия предложения истекает в пятницу, 14 марта. По данным телеканала, в министерстве здравоохранения США работают более 80 тысяч человек.

Ранее СМИ сообщили, что на президента США Дональда Трампа подали в суд из-за указа об упрощении порядка увольнения высокопоставленных федеральных служащих. Иск поступил в вашингтонский суд от профсоюза сотрудников казначейств, представляющих интересы 37 ведомств. В их заявлении указано, что постановление создает отдельную категорию работников, которых можно безапелляционно уволить.