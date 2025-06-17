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17 июня, 14:00

В мире

Китайская компания запретила сотрудникам перекусы и подходы к зеркалам

Фото: 123RF/lightfieldstudios

Крупная мебельная компания в Китае запретила сотрудникам перекусывать и подходить к зеркалам. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на South China Morning Post.

Компанию раскритиковали в соцсетях из-за появления новый строгих правил для сотрудников. Например, согласно новому распоряжению, нельзя употреблять пищу за рабочими столами или использовать зеркала. Кроме того, сотрудники должны отмечаться на работе шесть раз в день.

При этом уточняется, что в компании предупредили об увольнении или сокращении зарплаты, если новые правила не будут соблюдаться.

Ранее в Китае открыли вакансию танцующего дикаря в экскурсионную зону. Сотрудникам предстоит танцевать для туристов в национальных костюмах и снимать происходящее на камеру. Желание стать танцующем дикарем уже изъявили более 10 тысяч человек, при этом вакансий всего 16.

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