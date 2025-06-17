В Китае начали набирать сотрудников на роль танцующих дикарей в экскурсионную зону

Национальный природный заповедник Шэньнунцзя в китайской провинции Хубэй начал набирать сотрудников на роль танцующих дикарей в экскурсионную зону.

Им предстоит танцевать для туристов в национальных костюмах и снимать все происходящее на видео. Платить за это будут 500 юаней в день, то есть около 5,5 тысячи рублей. Желание выполнять эту работу уже изъявили более 10 тысяч человек. При этом вакансий всего 16.

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