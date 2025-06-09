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09 июня, 08:00

Общество

В Китае люди стали подвешивать себя за голову для борьбы с бессонницей

В Китае люди стали подвешивать себя за голову для борьбы с бессонницей

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В Китае люди стали подвешивать себя за голову для борьбы с бессонницей. Для этого используют широкие ремни, на которых нужно раскачиваться. Автор методики утверждает, что упражнение снижает давление на позвоночник, но медики рекомендуют не использовать такой способ

В России в то же время блогеры стали мыть голову капсулами для стирки. Они заверяют, что так волосы становятся мягкими и объемными. Врачи предупреждают об опасности агрессивной химии.

Почему опасные тренды набирают популярность? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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