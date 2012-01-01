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01 марта, 08:00

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Нейрохирург Борзенков перечислил главные опасности межпозвоночной грыжи

Давит и болит: чем опасна межпозвоночная грыжа

Межпозвонковая грыжа может сдвигаться и давить на нервные окончания. Почему это опасно и когда требуется операция, рассказал врач-нейрохирург Московского спинального центра ГКБ №67 Антон Борзенков в программе "Доктор 24".

Тревожное состояние

Фото: 123RF/sweettomato

Грыжа образуется из межпозвонковых дисков и представляет собой плотный хрящ, который пережимает нервные корешки. Также хрящ может сдвинуться внутрь позвоночного канала. Все это приводит к болям и неврологическим дефицитам, рассказал Антон Борзенков.

"При этом важно знать, где именно находится межпозвонковая грыжа. Дело в том, что в некоторых случаях ее локализация может спровоцировать серьезные неврологические расстройства. К примеру, у пациента может плохо работать стопа или группа мышц в конечностях", – объяснил врач.

Как проводится операция?

Фото: 123RF/armmypicca

Грыжу удаляют, когда она сильно сдавливает нервные ткани и ухудшает качество жизни. При этом современные технологии позволяют провести вмешательство максимально безопасно, отметил нейрохирург.

Во время операции восстанавливаются защитная и опорная функции позвоночника. Врач убирает "агрессора" – грыжу, которая сдавливает ткани, а затем стабилизирует позвоночник с помощью специальных имплантов.
Антон Борзенков
врач-нейрохирург Московского спинального центра ГКБ №67

Современная методика позволяет закрепить имплант в остистых отростках позвонков. Позвоночник сохраняет изначальную подвижность, поэтому пациенты возвращаются к привычной жизни в ранние сроки. Часто такая операция требуется, например, профессиональным спортсменам со "сверхнагрузками", заключил Борзенков.

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