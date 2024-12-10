ГД предложила ввести штрафы за пропаганду домашнего насилия

Фото: Агентство "Москва"/Максим Денисов

Законопроект об административном наказании за пропаганду и оправдание домашнего насилия разработали депутаты Госдумы от партии "Новые люди", передает пресс-служба фракции.

В партии заявили, что в 2022 году было зафиксировано более 158 тысяч административных правонарушений, связанных с бытовым насилием, а в 2021 году подобного рода нарушения привели к 1 049 убийствам и 3 147 случаям причинения тяжкого вреда здоровью.

По словам депутатов, идеи, подобные "бьет – значит любит", создают ложные нормы. Авторы законопроекта предложили ввести штрафы от 5 до 10 тысяч рублей за публичное оправдание или пропаганду домашнего насилия.

Однако законопроект не предполагает штрафы в ситуациях, когда в произведениях науки, искусства и литературы демонстрируется семейно-бытовое насилие, но при этом формируется негативное отношение к нему и не содержится признаков его пропаганды или оправдания.

"Такой закон нужен в первую очередь не для штрафов, а для формирования нового общественного сознания, в котором нет места насилию над близкими", – заявили представители партии.

Ранее в ГД заявили, что в вопросах о мерах по борьбе с домашним насилием нужна профилактика. При этом зачастую бездействие правоохранительных органов приводит к невозможности найти защиту. Сейчас это связано не с отсутствием законодательства, а с тем, что оно не работает в этом направлении по определенным причинам. В Думе отметили, что российские суды недостаточно часто выносят постановления о запрете на приближение из-за неподходящих для этого условий.