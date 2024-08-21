Партия "Новые люди" предложила смягчать наказание жертвам домашнего насилия

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В Госдуме разработали законопроект о смягчающих обстоятельствах для жертв домашнего насилия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующую инициативу членов фракции "Новые люди".

Проект разработали заместитель председателя ГД Владислав Даванков, замглавы фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева и депутат Ксения Горячева.

"Многие преступления, совершенные жертвами домашнего насилия, происходят в контексте самозащиты. Если жертва, защищаясь от агрессора, совершает преступление, необходимо учитывать, что действия были направлены на спасение собственной жизни и здоровья, а не на умышленное причинение вреда", – поясняют авторы.

Представители фракции обратились к статистике и выяснили, что в 2020–2021 годах 79% женщин, которых обвинили в насилии по отношению к мужчине, рассказали, что это была самозащита.

Для принятия закона необходимо будет внести изменения в уголовную статью 61. Кабмин и Верховный суд России рассмотрят предложение и подготовят отзывы.

Ранее в ГД заявили, что в вопросах о мерах по борьбе с домашним насилием нужна профилактика. При этом зачастую бездействие правоохранительных органов приводит к невозможности найти защиту. Сейчас это связано не с отсутствием законодательства, а с тем, что оно не работает в этом направлении по определенным причинам. В Думе отметили, что российские суды недостаточно часто выносят постановления о запрете на приближение из-за неподходящих для этого условий.

