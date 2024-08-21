Депутат Бессараб заявила о проблемах в работе закона при домашнем насилии

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб считает, что в вопросах о мерах по борьбе с домашним насилием нужна профилактика, передает "Лента.ру".

При этом зачастую бездействие правоохранительных органов приводит к невозможности найти защиту, считает депутат. Она обратила внимание, что сейчас это связано не с отсутствием законодательства, а с тем, что оно не работает в этом направлении по определенным причинам.

"Конечно, очень сложно такие дела вести, в том числе из-за отказа самих женщин возбуждать уголовное дело в отношении мужей, гражданских мужей и так далее. Это приводит к печальным последствиям, в том числе к тому, что один из тех, кто состоит в отношениях, погибает, а второй садится по приговору", – рассказала Бессараб.

По ее мнению, в отдельном законе о домашнем насилии нет необходимости, поскольку в уголовном праве содержится достаточное и необходимое количество норм. В то же время российские суды недостаточно часто выносят постановления о запрете на приближение из-за неподходящих для этого условий, говорит парламентарий. Депутат утверждает, что профилактика возможна, и за ней будущее.

"Сегодня кризисные центры уже предоставляют не только защиту матери и ребенку, но и предлагает такую помощь мужчину. Вот именно на это и на правоприменительную практику нужно делать упор", – считает Бессараб.

Ранее в Москве запустили акцию Акцию "Бьет – значит НЕ любит – НЕ молчи". Она организована для помощи женщинам, которые остались одни в беде.

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в дамских комнатах более 50 торговых центров столицы появились специальные стикеры с QR-кодом, который ведет на сайт Кризисного центра помощи женщинам и детям.

В дальнейшем власти Москвы планируют расширить не только проект, разместив соответствующие стикеры в учреждениях социальной сферы, но и помощь пострадавшим от домашнего насилия. В рамках акции будут обучать востребованным специальностям на базе столичных колледжей, помогать с дальнейшим трудоустройством, а также устраивать детей пострадавших в детсады.

До этого в РФ предложили вернуться к обсуждению ответственности за насилие в семье. По мнению уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, можно было бы пойти по пути распространения положительного опыта 16 регионов, где есть государственные центры помощи жертвам домашнего насилия.

Она рассказала, что в 2023 году к ней поступило "несколько больше" обращений от жертв домашнего насилия, чем в прошлые годы. Москалькова объяснила, что по каждому работать было нелегко, поскольку, с ее слов, трудно доказывать факт домашнего насилия при отсутствии телесных травм или более тяжких последствий.