Ученые заявили об ускорении глобального потепления

Климатологи говорят о глобальных изменениях, которые происходят быстрее прогнозов. Только за последние месяцы резко возросло количество экстремальных осадков, штормов и магнитных бурь. Эксперты объясняют это неравномерным ростом температур и таянием ледников, что уже привело к подъему уровня Мирового океана.

По данным Европейской службы мониторинга, 2024 год стал самым теплым в истории, а средняя температура на планете впервые превысила доиндустриальный уровень на 1,5 градуса. Ученые предупреждают: если не предпринять срочных мер, уже через несколько десятилетий под угрозой окажутся целые страны и города – от Мальдив до Санкт-Петербурга.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.