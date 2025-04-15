Роскачество призвало не сжигать пластик и резину на даче

Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

Некоторые категории отходов запрещено сжигать на даче, включая пластик и резину, предупредили в пресс-службе Роскачества.

"Нельзя отправлять в огонь <...> строительный мусор (кроме досок, не обработанных краской или лаком), металл, целлофан – то есть изделия и материалы, выделяющие при горении токсичные вещества", – передает сообщение Роскачества RT.

Кроме того, можно самостоятельно уничтожать в огне траву, ветки, бумагу, картон, овощи, фрукты и отходы от них, листву. Но другие категории пищевых отходов запрещено сжигать.

Перед сжиганием необходимо обустроить яму размерами не более 1 метра в диаметре, а также не менее 30 сантиметров глубиной. Если человек использует металлическую бочку, бак или мангал объемом не более 1 кубометра, то для площадки подойдет ровное место без сухой травы, а в идеале – залитое бетоном.

Костер при этом должен быть минимум в 15 метрах от дома (7,5 метра при использовании емкости из металла) или других строений. Также необходимо учитывать погодные условия, напомнили в пресс-службе Роскачества.

"Запрещено разводить костер при поступлении информации о приближающихся неблагоприятных или опасных для жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, связанных с сильными порывами ветра", – добавили в ведомстве.

Также нельзя жечь костры при скорости ветра более 5 метров в секунду, либо при скорости более 10 метров в секунду, если мусор сжигается в металлической емкости. Место очага нельзя оставлять без присмотра до полного прекращения тления.

"А после сжигания место очага нужно обязательно засыпать землей (песком) или залить водой до полного прекращения горения (тления)", – отметили в пресс-службе.

В случае нарушений правил пожарной безопасности придется заплатить штраф в 5–15 тысяч рублей. Он может вырасти до 15–30 тысяч, если правонарушение совершено в лесу. Еще больше придется заплатить тому, кто нарушил правила пожарной безопасности в условиях ЧС или противопожарного режима.

Кроме того, с 1 марта 2025 года российским дачникам запрещено захламлять землю на своих участках. На освоение территорий собственникам дали три года. Для земли, которая была в собственности до 1 марта, отсчет пошел с этой даты. В остальных случаях – с момента приобретения прав. Если на 70% участка лежит мусор или есть другие признаки неухоженности, то его изымают через суд.

