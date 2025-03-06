Юрист Васильева: дачники могут столкнуться со штрафами за нецелевое использование участка

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дачники могут столкнуться в 2025 году со штрафами за нецелевое использование участка или несоблюдение санитарных норм. Об этом рассказала юрист, доцент Финансового университета при правительстве РФ Оксана Васильева в беседе с "Лентой.ру".

Кроме того, к наиболее распространенным нарушениям относятся несоблюдение требований пожарной безопасности, правил обращения с отходами, строительства и благоустройства, отметила юрист.

"Также важно помнить, что утилизация натурального мусора, такого как скошенная трава, листья и ветки, путем сжигания допускается только при определенных условиях", – добавила Васильева.

По ее словам, расстояние от места разведения огня до ближайшего строения должно быть не менее 7,5 метра, до лиственного леса – не менее 15 метров, до хвойного – не менее 50 метров. При этом сжигать мусор можно только в металлической емкости с дном. Несоблюдение этих требований грозит штрафом в размере до 20 тысяч рублей.

Васильева отметила, что с 1 марта начал действовать закон, который вносит изменения в порядок совершения операций с земельными участками. Если в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) нет информации о границах земельного участка, то нельзя зарегистрировать сделки с ним.

"Также запрещается постановка на кадастровый учет или оформление прав на здания незавершенного строительства, границы которого не учтены в ЕГРН", – объяснила специалист.

Помимо этого, в России вступил в силу закон, согласно которому земельный участок необходимо привести в порядок за три года. В случае невыполнения требований по очистке территории от мусора и сорняков в установленные сроки нарушитель может быть подвергнут штрафу в размере до 50 тысяч рублей, заключила эксперт.

Ранее юрист Давид Адамс рассказал, что теплицы, парники и деревянные сооружения без фундамента, а также ветхие конструкции, беседки и навесы не облагаются налогом. Однако, если сарай или баня уже зарегистрированы, можно обратиться в налоговую службу с заявлением о снятии с учета. Эксперт подчеркнул, что такая процедура возможна только для построек, которые не являются капитальными.