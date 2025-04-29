Синоптик Вильфанд: ультрафиолет начинает становиться опасным с середины мая

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Ультрафиолетовое излучение становится опасным в умеренных широтах с середины мая, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, интенсивность таких лучей зависит от облачности, запыленности воздуха и других факторов.

"И не очень теплая зима, не очень теплый апрель никак не связаны с этим", – цитирует синоптика ТАСС.

Вильфанд также раскрыл, что прогноз ультрафиолетового индекса публикуется обычно на ближайшие 3–4 дня по всем регионам страны. Он позволяет ориентироваться в уровне солнечной активности.

Вместе с тем синоптик спрогнозировал очень теплые ближайшие три месяца на Земле из-за высокой температуры мирового океана. Особенно жарко будет в зоне от 60-й параллели южной широты до 60-й параллели северной широты, где находится большая часть воды.

В марте средняя температура в этих частях мирового океана была второй по величине после 1924 года, напомнил он.

"Поэтому делается вывод, что ближайшие три месяца будут тоже очень теплыми. Первое, второе, третье место средняя глобальная температура в течение мая, июня, июля будет занимать", – привело слова Вильфанда агентство РИА Новости.

Ранее ученые предположили, что из-за изменения климата некоторые страны могут уйти под воду. Опасность грозит и тем государствам, которые находятся в мегадельтах рек, вроде Бангладеша. Климатические изменения угрожают малым островным государствам, а также Арктике, экосистемы которой не успевают адаптироваться к изменениям.

