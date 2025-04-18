Ученый Катцов: государства в мегадельтах рек могут уйти под воду из-за изменения климата

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Некоторые страны могут уйти под воду из-за изменения климата, включая государства, находящиеся в мегадельтах рек. Об этом в эфире радио КП заявил директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Владимир Катцов.

"Например, угроза затопления касается Бангладеша", – отметил специалист.

Катцов напомнил, что еще в 2000-х правительственная группа по вопросам изменения климата определила несколько особо уязвимых регионов. Кроме прочего, климатические изменения угрожают малым островным государствам, которые просто могут исчезнуть с лица Земли, а также Арктике, экосистемы которой не успевают адаптироваться к изменениям.

Ранее заместитель директора Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН Александр Чернокульский рассказывал, что уровень Мирового океана к 2050 году может вырасти на 12–15 сантиметров, а к концу столетия – на 40–60 сантиметров. Это приведет к затоплению прибрежных регионов и целых островов.

При этом ученые Даремского университета не исключают, что уровень океана к 2300 году может стать выше сразу на 10 метров.

