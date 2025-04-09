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09 апреля, 13:30

Город

Лошади оставляют следы и создают шум в ночное время на Патриарших прудах

Лошади оставляют следы и создают шум в ночное время на Патриарших прудах

Жители Патриарших прудов пожаловались на лошадей, которые мешают спать

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Жители Патриарших прудов вновь жалуются на шумные ночи. Ранее причиной недовольства становились клубы и автомобили, теперь – лошади. По словам местных жителей, животные пугаются городского шума, оставляют за собой следы и мешают спать. Один из случаев закончился повреждением автомобиля – лошадь испугалась самоката и врезалась в машину.

Ветеринары предупреждают, что городская среда может вызывать стресс у животных и привести к их травмам. Юристы отмечают, что ночные прогулки на лошадях могут расцениваться как нарушение тишины и караться административным штрафом. Обсуждение этой ситуации продолжается на уровне района.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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