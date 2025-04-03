Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 апреля, 22:45

События

В Москве открылась ярмарка современного искусства "Арт Россия"

В Москве открылась ярмарка современного искусства "Арт Россия"

В Малом театре рассказали о проектах к 80-летию Победы

Фотовыставка "Истории Победы" открылась в Москве

Режиссер Андрей Кончаловский возглавил худсовет Театра имени Моссовета

"Вопрос спорный": общественники потребовали запретить турецкие сериалы в России

"Культура за 100 секунд": в Гостином дворе стартовала ярмарка "Арт Россия"

"Мослекторий": Анна Эспарса – о роли меценатов в истории Москвы

"Сити": топ премьер в столичных кинотеатрах на этой неделе

"Интервью": Владимир Вдовиченков – о том, что нужно оставлять за пределами сцены

"Сити": что смотреть в кино на этой неделе в Москве

Картина из саморезов, бабушкин ковер и живописные полотна за миллионы рублей. В Гостином Дворе начала работу выставка-ярмарка современного искусства "Арт Россия". Зрители Москвы онлайн могли в прямом эфире увидеть обзор самых интересных экспонатов и официальную церемонию открытия.

Масштабное мероприятие собрало на одной площадке художников, галеристов, коллекционеров и экспертов арт-рынка. На выставке представлено более 110 стендов – от скульптур и живописи до инсталляций и цифрового искусства. Посетители могут не только увидеть экспонаты, но и приобрести их.

Какие тренды популярны в современном искусстве? Чем вдохновляются авторы? Сколько денег готовы отдавать коллекционеры за работы? Ответы на эти и многие другие вопросы узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.

Читайте также
культуравыставкивидеоМосква онлайнТатьяна Сальникова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика