В Москве открылась ярмарка современного искусства "Арт Россия"

Картина из саморезов, бабушкин ковер и живописные полотна за миллионы рублей. В Гостином Дворе начала работу выставка-ярмарка современного искусства "Арт Россия". Зрители Москвы онлайн могли в прямом эфире увидеть обзор самых интересных экспонатов и официальную церемонию открытия.

Масштабное мероприятие собрало на одной площадке художников, галеристов, коллекционеров и экспертов арт-рынка. На выставке представлено более 110 стендов – от скульптур и живописи до инсталляций и цифрового искусства. Посетители могут не только увидеть экспонаты, но и приобрести их.

Какие тренды популярны в современном искусстве? Чем вдохновляются авторы? Сколько денег готовы отдавать коллекционеры за работы? Ответы на эти и многие другие вопросы узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.