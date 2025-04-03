Марафон мультфильмов по сказкам Андерсена пройдет в Музее кино на ВДНХ

Фото: vdnh.ru

Марафон мультфильмов по мотивам произведений Ханса Кристиана Андерсена пройдет в Музее кино на ВДНХ в воскресенье, 6 апреля. Показ приурочен ко дню рождения писателя, сообщила пресс-служба выставки.

Мероприятие состоится при поддержке киностудии "Союзмультфильм". Марафон начнется со "Свиньи-копилки". Мультфильм рассказывает о доброй истории соревнований игрушек. Однако судьба оказывается непредсказуемой. Далее зрителям покажут "Диких лебедей" – историю о храброй принцессе, которая ради спасения заколдованных братьев готова пройти все.

Также в программе гостей ожидает "Дюймовочка" – мультфильм о крошечной девочке, в жизни которой полно приключений и неожиданных встреч. Кроме того, в показ включен мультфильм "Пастушка и трубочист". Произведение расскажет о силе, любви и храбрости, с которыми две фарфоровые куклы преодолевают преграды. Завершит марафон "Стойкий оловянный солдатик". Зрители увидят историю о преданности, испытаниях и любви от лица игрушечного солдата.

Все экранизации стали классикой отечественной анимации, показывающей красоту и глубину сказок писателя. Показы начнутся в 13:00. Попасть на них можно будет по билету в Музей кино, который стоит 500 рублей.

Ранее стало известно, что с 8 по 13 апреля на ВДНХ пройдет цикл мероприятий в честь Дня космонавтики. Москвичи и туристы смогут принять участие во Всероссийском космическом диктанте, узнать о жизненном пути Юрия Гагарина и увидеть кадры запуска пилотируемого корабля "Союз МС-27". Программу подготовили более чем на 10 площадках выставки.

