"Культура за 100 секунд": выставка "Весна Победы" открылась в "Зарядье"

В честь 80-летия Победы в ВОВ в "Зарядье" открылась выставка "Весна Победы". Она рассказывает о взятии Кенигсберга (Калининграда), Берлина, Братиславы, Вены и Праги, а также о женщинах-операторах и фотокорреспондентах. В экспозиции представлены их самые известные работы.

Стартовал фестиваль премии "Золотая маска". До 2 июня в Москве будут показывать номинированные спектакли. Например, 5 апреля в Театре Гоголя дадут постановку "Соборяне".

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