Показ спектакля "Милаха" прошел в рамках общегородской акции "Ночь театров"

В Москве в 13-й раз прошла ежегодная акция "Ночь театров". В ней приняли участие 90 театров и культурных учреждений. В рамках акции москвичи могли посетить творческие вечера, концерты, спектакли, открытые репетиции и перформансы.

В креативном пространстве "Новый Манеж" впервые состоялся театральный марафон, который длился более 12 часов. Зрителей ждали различные мероприятия для взрослых и детей.

Одним из них стал спектакль "Милаха" режиссера Дмитрия Бикбаева. Это история о начинающем музыканте, который жаждет признания миллионов. Даже осознание того, что у всего есть своя цена, не останавливает авантюриста от манящей цели уложить весь высший свет к своим ногам.

Вместе с гостями "Нового Манежа" постановку в прямом эфире увидели и зрители Москвы онлайн.