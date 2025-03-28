Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 марта, 17:30

M24.RU

Показ спектакля "Милаха" прошел в рамках общегородской акции "Ночь театров"

Показ спектакля "Милаха" прошел в рамках общегородской акции "Ночь театров"

Фильму "Гостья из будущего" исполнилось 40 лет

"Время новых": концертная компания "Феномен культуры"

"Культура за 100 секунд": выставка "От документа к символу" проходит в центре Béton

Собянин: московские музеи и выставки за год посетили больше 17 млн раз

Сергей Собянин рассказал об обновлении библиотек и культурных центров

"Кинокульт": "Усатый нянь"

Россиянки потратили на просмотр турецких сериалов более миллиона часов за год

Велосипед пехоты времен Второй мировой войны представили на выставке в Москве

"Откройте, Давид": Анна Чиповская

В Москве в 13-й раз прошла ежегодная акция "Ночь театров". В ней приняли участие 90 театров и культурных учреждений. В рамках акции москвичи могли посетить творческие вечера, концерты, спектакли, открытые репетиции и перформансы.

В креативном пространстве "Новый Манеж" впервые состоялся театральный марафон, который длился более 12 часов. Зрителей ждали различные мероприятия для взрослых и детей.

Одним из них стал спектакль "Милаха" режиссера Дмитрия Бикбаева. Это история о начинающем музыканте, который жаждет признания миллионов. Даже осознание того, что у всего есть своя цена, не останавливает авантюриста от манящей цели уложить весь высший свет к своим ногам.

Вместе с гостями "Нового Манежа" постановку в прямом эфире увидели и зрители Москвы онлайн.

Читайте также
культурагородвидеоМосква онлайн

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика