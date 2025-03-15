"Откройте, Давид": Сергей Селин

Давид Виннер встретился с народным артистом РФ, актером Сергеем Селиным, который в прошлом юбилейном 95-м сезоне театра Российской армии исполнил знаковую роль полководца Михаила Кутузова в спектакле "Гусарская баллада". Актер уверен, что только "сцена приносит ему настоящее счастье".

Как он работал над образом фельдмаршала и насколько он остался доволен результатом? О современных сценариях, патриотизме, любви к профессии и зрителю смотрите в новом выпуске программы "Откройте, Давид".

