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15 марта, 22:00

Культура

"Откройте, Давид": Сергей Селин

"Откройте, Давид": Сергей Селин

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Давид Виннер встретился с народным артистом РФ, актером Сергеем Селиным, который в прошлом юбилейном 95-м сезоне театра Российской армии исполнил знаковую роль полководца Михаила Кутузова в спектакле "Гусарская баллада". Актер уверен, что только "сцена приносит ему настоящее счастье".

Как он работал над образом фельдмаршала и насколько он остался доволен результатом? О современных сценариях, патриотизме, любви к профессии и зрителю смотрите в новом выпуске программы "Откройте, Давид".

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Программа: Откройте, Давид
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