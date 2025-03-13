"Сити": какие кинопремьеры стоит посмотреть

Команда проекта "Сити" составила список кинопремьер, которые стоит посмотреть.

В прокат вышла мелодрама "Мужчина и женщина", которая объединила семь новелл об отношениях между женщинами и мужчинами. Режиссер Владимир Котт снимал их по своим же рассказам, которые написал во время пандемии. В фильме сыграли актеры Павел Деревянко и Ирина Пегова.

Биографическая драма "Роднина" рассказывает о легендарной советской чемпионке по фигурному катанию Ирине Родниной. Это история о ее пути к успеху, о трудностях и силе воле.

Подробнее – в программе "Сити".