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13 марта, 16:45

Культура

"Сити": какие кинопремьеры стоит посмотреть

"Сити": какие кинопремьеры стоит посмотреть

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Премьеру "Белоснежки" отменили из-за скандалов с актрисами

Команда проекта "Сити" составила список кинопремьер, которые стоит посмотреть.

В прокат вышла мелодрама "Мужчина и женщина", которая объединила семь новелл об отношениях между женщинами и мужчинами. Режиссер Владимир Котт снимал их по своим же рассказам, которые написал во время пандемии. В фильме сыграли актеры Павел Деревянко и Ирина Пегова.

Биографическая драма "Роднина" рассказывает о легендарной советской чемпионке по фигурному катанию Ирине Родниной. Это история о ее пути к успеху, о трудностях и силе воле.

Подробнее – в программе "Сити".

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