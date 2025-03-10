"Культура за 100 секунд": весенняя "Московская музейная неделя" стартовала в Москве

В Москве открылась весенняя "Московская музейная неделя". Каждый день разные музеи будут работать бесплатно. Например, 10 марта можно попасть в "Старый Английский двор" парка "Зарядье", где проходит выставка в память об актрисе Фаине Раневской. Там посетители смогут увидеть реконструкцию ее квартиры, а также фрагменты из фильмов с ее участием и личные письма.

Тем временем в Национальном центре "Россия" 1 марта стартовала выставка "Рождение масштаба" о российской архитектуре и градостроительстве. В центре экспозиции – сталинские высотки, построенные вокруг Кремля.

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