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10 марта, 10:00

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"Культура за 100 секунд": весенняя "Московская музейная неделя" стартовала в Москве

"Культура за 100 секунд": весенняя "Московская музейная неделя" стартовала в Москве

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В Москве открылась весенняя "Московская музейная неделя". Каждый день разные музеи будут работать бесплатно. Например, 10 марта можно попасть в "Старый Английский двор" парка "Зарядье", где проходит выставка в память об актрисе Фаине Раневской. Там посетители смогут увидеть реконструкцию ее квартиры, а также фрагменты из фильмов с ее участием и личные письма.

Тем временем в Национальном центре "Россия" 1 марта стартовала выставка "Рождение масштаба" о российской архитектуре и градостроительстве. В центре экспозиции – сталинские высотки, построенные вокруг Кремля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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