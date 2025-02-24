"Сити": топ-3 книг в жанре тру-крайм

Команда проекта "Сити" составила подборку книг в популярном жанре тру-крайм. На третьем месте – произведение "Черная рука" о преступной группировке, которая вымогала деньги, угрожая убийствами и промышляя киднеппингом.

Второе место заняла книга "Чисто российское преступление. Самые громкие и загадочные уголовные дела XVIII–XX веков", написанная правозащитницей Евой Меркачевой.

На вершине рейтинга – роман "Серийный убийца рядом", повествующий о двойной жизни знаменитых и не очень маньяков.

Подробнее – в программе "Сити".