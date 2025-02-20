Книги подорожают в России на 12% в 2025 году

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Книжная продукция подорожает на 10–12% в 2025 году. Об этом заявил президент издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков в беседе с телеканалом "Россия 24".

По его словам, стоимость книг увеличится в связи с ростом цены на типографские услуги и бумагу.

"К сожалению, мы уже дальнейший рост цен не можем сдерживать. Тот запас прочности, который у нас был, он исчерпан", – подчеркнул Новиков.

Ранее стало известно, что в 2024 году из книжных магазинов "Читай-город" чаще всего похищали пособие для специалистов IT-сферы "Грокаем алгоритмы. Иллюстрированное пособие для программистов и любопытствующих". Второе место среди книг, которые чаще всего похищали, занял сборник новелл "Магистр дьявольского культа. Том 1", третье – "Богатый папа, бедный папа".

