Опрос: 30% россиян считают любовь в классической литературе токсичной

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Треть россиян (30%), принявших участие в приуроченном ко Дню влюбленных опросе, признались, что считают изображенные в классической литературе любовные отношения токсичными. Москва 24 ознакомилась с результатами исследования площадки Дзен.

Выяснилось, что еще 28% опрошенных считают любовь, описанную в книгах, устаревшей. При этом 23% респондентов полагают, что романтические отношения имеют значение только как фактор развития сюжетной линии, способный заинтересовать читателя. Всего 10% участников опроса назвали отношения героев классических произведений идеальными.

При этом, по мнению россиян, литература помогает людям развивать романтический взгляд на жизнь, что важно для любовных отношений. Таким мнением поделились 33% респондентов. Еще 30% признались, что книги помогли им научиться лучше слушать партнера, а 25% опрошенных рассказали, что с помощью литературы им удалось развить мечтательность.

Для 22% книги помогли чаще идти на самопожертвование. Кроме того, 21% опрошенных указали, что художественные произведения учат самодостаточности.

Главной книгой о любви большинство (27%) опрошенных назвали роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". При этом по словам 23% россиян, на их представления о любви значительнее прочих произведений повлиял "Евгений Онегин" Александра Пушкина.

Третье место в этой области досталось роману Ивана Гончарова "Обломов" и произведению Михаила Лермонтова "Герой нашего времени". За каждую из этих книг проголосовали по 18% опрошенных. Еще 16% респондентов выбрали главной книгой о любви "Войну и мир" Льва Толстого, а 14% сочли таковой "Гранатовый браслет" Александра Куприна.

При этом литературной парой, которая вызвала у россиян больше всего эмоций, стали Мастер и Маргарита из одноименного произведения. В их пользу высказались 24% респондентов.

Вместе с тем 16% участников опроса сильнее переживали за отношения Орфея и Эвридики из греческого эпоса, а 14% россиян признались, что их волновала история Ромео и Джульетты из одноименной пьесы Уильяма Шекспира. Также по 10% респондентов назвали лучшими книжными парами Наташу Ростову и Андрея Болконского из "Войны и мира", а также Татьяну Ларину и Евгения Онегина.

Кроме того, удалось выяснить, что большинство мужчины влюблялись в таких литературных персонажей, как Ольга Ильинская ("Обломов"), Маргарита ("Мастер и Маргарита"), Анна Каренина ("Анна Каренина") и Лиза ("Бедная Лиза").

При этом женщины чаще всего испытывали интерес к Алексею Вронскому ("Анна Каренина"), Федору Долохову ("Война и мир") и мистеру Дарси ("Гордость и предубеждение").

Также организаторы опроса поинтересовались у респондентов, какой контент о литературе они потребляют охотнее всего. По результатам выяснилось, что 22% россиян читают материалы про историю создания произведений, а 13% опрошенных отдают предпочтение статьям про любовь главных героев и разборам их отношений от авторов-экспертов. При этом 5% указали, что им нравятся подборки с рекомендациями произведений.

Рецензии и обзоры пользуются популярностью у 32% россиян. С их помощью им удается глубже понять отношения между персонажами. Также 31% прибегают к помощи экспертного контента для понимания мотивации героев произведения, а 18% признались, что обзоры открывают для них произведения с другой стороны.

В преддверии Дня всех любленных эксперты также провели среди россиян опрос о том, как они видят идеальный праздничный ужин. Выяснилось, что многие хотели бы иметь на праздничном столе итальянскую пасту, пиццу, суши и роллы, а также стейк и морепродукты.