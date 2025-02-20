Певцов заявил, что новый худрук "Ленкома" предложил ему вернуться в театр

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Народный артист Российской Федерации Дмитрий Певцов рассказал в своем телеграм-канале, что получил предложение вернуться в театр "Ленком Марка Захарова".

В середине января этого года Певцов заявлял, что расстался с "Ленкомом". Тогда он, не вдаваясь в подробности, отмечал, что последний спектакль им был сыгран 24 ноября 2024 года.

"Художественный руководитель Московского театра "Ленком" Владимир Николаевич Панков пригласил меня вернуться на сцену моего родного театра… Спасибо и земной поклон Владимиру Панкову", – написал актер.

Певцов уточнил, что его возвращение планируется для спектакля "Юнона и Авось", а также участия в театральных работах Панкова.

В конце января 2025 года Панков занял пост худрука "Ленкома". При этом в культурном учреждении появилась должность президента театра, которую занял Марк Варшавер.

