"Сити": какие гастрономические книги стоит прочитать

Команда проекта "Сити" рассказала, какие гастрономические книги стоит прочитать.

Книга "Происхождение вкусов: Как любовь к еде сделала нас людьми", написанная Данном Робом и Моникой Санчес, исследует удовольствие, которое доставляет пища. Авторы рассуждают с точки зрения эволюции.

"Высокая кухня" автора Жюльи Кернион рассказывает про дочь известного римского шефа. Она унаследовала профессию отца и стала владелицей ресторана. Это книга о событиях в ее жизни и об итальянской кухне.

Подробнее – в программе "Сити".