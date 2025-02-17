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17 февраля, 13:45

Культура

"Сити": какие гастрономические книги стоит прочитать

"Сити": какие гастрономические книги стоит прочитать

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Команда проекта "Сити" рассказала, какие гастрономические книги стоит прочитать.

Книга "Происхождение вкусов: Как любовь к еде сделала нас людьми", написанная Данном Робом и Моникой Санчес, исследует удовольствие, которое доставляет пища. Авторы рассуждают с точки зрения эволюции.

"Высокая кухня" автора Жюльи Кернион рассказывает про дочь известного римского шефа. Она унаследовала профессию отца и стала владелицей ресторана. Это книга о событиях в ее жизни и об итальянской кухне.

Подробнее – в программе "Сити".

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Программа: Сити
культураедавидеоЕвгения Смурыгина
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