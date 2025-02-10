"Сити": топ-3 сборника рассказов для тех, у кого мало свободного времени

Команда проекта "Сити" составила топ сборников рассказов для тех, у кого мало свободного времени.

Первая книга в подборке – "Ирландские чудные сказания" писателя Джеймса Стивенза. Там собраны переведенные автором рассказы, написанные в Средние века.

Еще один сборник рассказов – "Чудо как предчувствие. Современные писатели о невероятном, простом, удивительном". В нем содержатся небольшие рассказы 15 авторов, которые рассуждают о том, что такое чудо.

Дополняет подборку книга "Питерские монстры. Роман в рассказах" писателя Веры Сороки. Она собрала легенды о различных обитателях Санкт-Петербурга.

Подробнее – в программе "Сити".