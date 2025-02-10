Около 1,5 млн человек посетили фестиваль "Китайский Новый год в Москве"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице подошел к концу фестиваль "Китайский Новый год в Москве". На площадках, располагавшихся в разных районах города, побывали около 1,5 миллиона человек. Число посетителей вдвое превысило прошлогодние показатели, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

При этом наибольший интерес гости проявляли к мастер-классам по каллиграфии и созданию драконов из бумаги. Кроме того, посетители участвовали в настольных играх и чайных церемониях, а также смотрели уличные представления и шоу барабанщиков.

Вместе с тем москвичи и гости города приобрели почти 50 тысяч порций горячих угощений и закусок, а также купили около 30 тысяч сувениров. Причем выбор разнился от книг о культуре Поднебесной до чайных купажей.

Поддержку фестивалю оказали свыше 120 ресторанов Москвы. В рамках мероприятия там готовили аутентичные блюда по традиционным рецептам. Особую популярность среди горожан и гостей столицы снискали национальные китайские десерты.

При этом большая часть посетителей отдавала предпочтение площадкам фестиваля в центре города. На главной локации, которая расположилась на Манежной площади, можно было увидеть иммерсивные шоу и красочные постановки, а также угоститься гонконгскими вафлями, уткой по-пекински и иными блюдами.

В программу на Болотной площади входили музыкальные выступления, в рамках которых использовался китайский семиструнный инструмент гуцинь. Вместе с тем во время вечерних сеансов на лед катка проецировали изображение водоема с карпами кои. При этом на Тверской площади самым интересным оказался квест, участники которого могли познакомиться с культурой чаепития России и Китая. Гости этой локации в течение двух недель выпили сотни литров напитка.

В рамках подготовки к празднованию Москву украшали в китайском стиле. На Манежной и Тверской площадях устанавливали дополнительные элементы декора в виде традиционных китайских фонариков красного цвета. Подобные сооружения можно было также увидеть на Кузнецком мосту и Тверском бульваре.

