29 января, 08:12Культура
В кинопарке "Москино" прошло 30 показов спектакля "Соборная площадь"
Фото: пресс-служба кинопарка "Москино"
В кинопарке "Москино" прошло 30 показов спектакля "Соборная площадь". Еще 16 представлений о событиях Смутного времени пройдут до 23 февраля. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Вместе с молодыми актерами на сцене выступают известные артисты. Среди них Елена Захарова, Дмитрий Певцов, Анна Большова, Екатерина Гусева, Валентин Клементьев, Глеб Пускепалис, Юлия Такшина и многие другие.
Спектакль "Соборная площадь" погружает зрителей в атмосферу России XVII века. В центре сюжета – планы короля польского и великого князя литовского Сигизмунда III, самозванца Лжедмитрия II и Марины Мнишек
Главная идея спектакля – единство русского народа, православной веры и сила духа. Режиссер постановки Эдуард Бояков отметил, что духовная власть и народ в то время дали отпор предателям, что и показано в постановке.
На показах "Соборной площади" используются исторические декорации, которые помогли режиссеру и команде передать дух того времени.
Как рассказала актриса Анна Большова, спектакль дает понять, что сила русского народа в единстве и правде. Именно поэтому постановка приобрела актуальный характер для зрителей.
"Герои спектакля – Минин и Пожарский – становятся для зрителя живыми примерами непоколебимой веры и силы воли", – обратила внимание она.
Постановка длится один час. Билеты на показы можно приобрести по ссылке.
Между тем 6 февраля в Доме русского зарубежья имени Солженицына состоится премьера спектакля "Каждый человек должен видеть солнце", который основан на письмах академика Владимира Филатова.
Главные роли в постановке исполнят заслуженные артисты России Ольга Кабо и Владислав Демченко, а режиссером-постановщиком выступит член гильдии кинорежиссеров РФ Игорь Маслов-Коробейников.
Спектакль "Старший сын" прошел в театре имени Гоголя