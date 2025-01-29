Фото: пресс-служба кинопарка "Москино"

В кинопарке "Москино" прошло 30 показов спектакля "Соборная площадь". Еще 16 представлений о событиях Смутного времени пройдут до 23 февраля. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Вместе с молодыми актерами на сцене выступают известные артисты. Среди них Елена Захарова, Дмитрий Певцов, Анна Большова, Екатерина Гусева, Валентин Клементьев, Глеб Пускепалис, Юлия Такшина и многие другие.

Спектакль "Соборная площадь" погружает зрителей в атмосферу России XVII века. В центре сюжета – планы короля польского и великого князя литовского Сигизмунда III, самозванца Лжедмитрия II и Марины Мнишек

Главная идея спектакля – единство русского народа, православной веры и сила духа. Режиссер постановки Эдуард Бояков отметил, что духовная власть и народ в то время дали отпор предателям, что и показано в постановке.

На показах "Соборной площади" используются исторические декорации, которые помогли режиссеру и команде передать дух того времени.

Как рассказала актриса Анна Большова, спектакль дает понять, что сила русского народа в единстве и правде. Именно поэтому постановка приобрела актуальный характер для зрителей.

"Герои спектакля – Минин и Пожарский – становятся для зрителя живыми примерами непоколебимой веры и силы воли", – обратила внимание она.

Постановка длится один час. Билеты на показы можно приобрести по ссылке.

Между тем 6 февраля в Доме русского зарубежья имени Солженицына состоится премьера спектакля "Каждый человек должен видеть солнце", который основан на письмах академика Владимира Филатова.

Главные роли в постановке исполнят заслуженные артисты России Ольга Кабо и Владислав Демченко, а режиссером-постановщиком выступит член гильдии кинорежиссеров РФ Игорь Маслов-Коробейников.