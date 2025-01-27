Актер Виктор Логинов считает фильм "Анора" слабым из-за нераскрытых персонажей

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Российский актер Виктор Логинов заявил, что режиссер и оператор фильма "Анора" не смогли раскрыть персонажей. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на социальные сети актера.

"Простите. "Анора" – крайне слабое кино. Со всеми вытекающими. Вот о чем это кино? Молодая проститутка повелась на красивую жизнь и обломилась. Где арка хоть одного из персонажей? Нет там главного – любви. Никто никого не любит. Как у Довлатова", – написал он.

Однако Логинов отметил, что актеры фильма, безусловно, талантливы, а сам фильм посчитал слабым.

Между тем стилист Кристина Палюткина разобрала образ Юры Борисова, отметив, что минимализм и элегантность в стиле актера показывают рост статуса на международный уровень.

"Юру можно охарактеризовать как глубокого человека – это он демонстрирует при выборе своей одежды. В основном в его образах всегда присутствуют цвета-ахроматы (белый и серый), главный из которых – черный", – добавила она.

Палюткина кратко описала образ актера как "русский, романтичный, загадочный гопник".

Ранее Борисова номинировали на премию американской киноакадемии "Оскар" за роль в фильме Шона Бэйкера "Анора".

Вместе с российским актером в борьбе за статуэтку в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" примут участие Гай Пирс ("Бруталист"), Эдвард Нортон ("Никому не известный"), Киран Калкин ("Настоящая боль"), Дензел Вашингтон ("Гладиатор-2") и Джереми Стронг ("Ученик").