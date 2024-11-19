Николь Кидман раскрыла правду о меме про празднование развода c Томом Крузом

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Голливудская звезда Николь Кидман раскрыла правду о вирусном меме про празднование развода c актером Томом Крузом в интервью для британского GQ.

Речь идет о снимке 2001 года, где актриса идет по улице с эмоциональным лицом и поднятыми руками. Многие посчитали, что актриса подняла руки в знак облегчения после развода.

"Это неправда", – заявила 57-летняя актриса, подчеркнув, что это не было реальной жизнью. Она добавила, что это был кадр из фильма, но не уточнила, о какой картине идет речь.

Кидман вышла замуж за Круза в 1990 году, однако в 2001 году они расстались. Мем попал в заголовки газет в сентябре, когда Дженна Дуан опубликовала его в соцсетях после урегулирования спорного развода с бывшим мужем Ченнингом Татумом.

Ранее Кидман высказала упрек в адрес режиссера Мартина Скорсезе из-за отсутствия в его проектах женщин. Актриса подчеркнула, что мечтает сняться в фильме Скорсезе, если режиссер решится на работу с женщинами. По словам актрисы, она также хочет принять участие в проектах Кэтрин Бигелоу, Спайка Джонсона, Пола Томаса Андерсона и Михаэля Ханеке.