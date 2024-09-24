Марго Робби и Джейкоб Элорди сыграют главные роли в фильме "Грозовой перевал"

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Актеры Марго Робби и Джейкоб Элорди станут главными героями новой экранизации романа Эмили Бронте "Грозовой перевал". Об этом сообщает Deadline.

Режиссер Эмеральда Феннелл займется адаптацией сценария. Подробности о фильме пока не раскрываются. Дата премьеры также пока не известна, однако издание уточняет, что съемки начнутся в Великобритании в 2025 году.

Ранее Элорди, Робби и Феннелл работали вместе над фильмом "Солтберн", который вышел в 2023 году.

Между тем сервис "Кинопоиск" анонсировал съемки фильма по компьютерной игре Atomic Heart. За сценарий отвечает Роман Кантор, который работал над фильмом "Мастер и Маргарита" и сериалом "Эпидемия". Также в экранизации будет помогать компания Mundfish – разработчик оригинальной игры. Фильм должен выйти до 2029 года.

