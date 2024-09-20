Deadline: писатель Ю Несбе экранизирует свой роман The Night House о пропаже ребенка

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Норвежский писатель Ю Несбе собирается экранизировать свой роман The Night House, в котором мальчик расследует мистическую пропажу одноклассника. Производство проекта начнется весной 2025 года, передает Deadline.

Действие романа, вышедшего в октябре 2023 года, проходит в городе Баллантайн в США в середине 1980-х. Главным героем произведения является осиротевший мальчик по имени Ричард.

По информации издания, режиссером будущего фильма станет Йеспер Гансландт, снявший фильм "438 дней" и сериал "Шальные деньги". Планируется, что он также напишет сценарий в соавторстве с писателем. Также известен продюсер экранизации – Фредерик Викстрем.

"Роман Ю, одновременно захватывающий и оригинальный, – это развлекательные американские горки ужасов и сюжетных поворотов", – отметил Викстрем.

Между тем в России планируют выпустить экранизацию компьютерной игры Atomic Heart. Ожидается, что к съемкам приступят в следующем году, а сам проект реализуют до 2029 года. За сценарий отвечает Роман Кантор, работавший над фильмом "Мастер и Маргарита" и сериалом "Эпидемия". Также в экранизации будет помогать компания Mundfish, которая является разработчиком оригинальной игры.