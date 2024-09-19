Джоан Роулинг начала писать новый футуристический роман

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Британская писательница Джоан Роулинг, известная по серии книг о Гарри Поттере, приступила к работе над новым футуристическим романом. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на ее публикацию в социальной сети X.

При этом сначала она планирует закончить роман о Корморане Страйке – цикл книг, выпущенный Роулинг под псевдонимом Роберт Гэлбрейт.

"Есть три разные книги, которые я могла бы написать после Страйка, и всех их я начала, потому что я ненормальный трудоголик. Та, которую я планирую закончить первой, – это футуристическая, но не космическая одиссея, извините. Определенно, она связана с землей", – говорится в ее публикации.

Ранее Роулинг заявляла о намерении выпустить еще шесть книг. Писательница также рассказала о сложностях, с которыми она сталкивалась во время работы.

Так, Роулинг лишь единожды испытывала творческий кризис, который случился в ходе написания второй книги знаменитого фэнтези – "Гарри Поттер и тайная комната". По ее словам, первая книга о волшебнике превзошла все ожидания автора, и она "совершенно застыла" и была "в состоянии паники", так как не понимала, куда двигаться дальше.

