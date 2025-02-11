11 февраля, 09:30Культура
Юра Борисов раздавал розы в московском метро
Актер Юра Борисов удивил пассажиров станции метро Пушкинская", раздавая девушкам красные розы. Акция была приурочена к выходу фильма "Пророк. История Александра Пушкина" и дню памяти поэта.
Турецкий актер Бурак Озчивит прилетел в Москву и принял участие в концерте в Кремлевском дворце. На сцене он попытался произнести фразу из фильма "Джентльмены удачи", что вызвало улыбки зрителей.
Британский певец Эд Ширан устроил уличный концерт в Бангалоре, но полицейский принял его за обычного уличного музыканта и выдернул шнур из розетки. Выступление спасли поклонники, вмешавшись в ситуацию.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.