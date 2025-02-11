Юра Борисов раздавал розы в московском метро

Актер Юра Борисов удивил пассажиров станции метро Пушкинская", раздавая девушкам красные розы. Акция была приурочена к выходу фильма "Пророк. История Александра Пушкина" и дню памяти поэта.

Турецкий актер Бурак Озчивит прилетел в Москву и принял участие в концерте в Кремлевском дворце. На сцене он попытался произнести фразу из фильма "Джентльмены удачи", что вызвало улыбки зрителей.

Британский певец Эд Ширан устроил уличный концерт в Бангалоре, но полицейский принял его за обычного уличного музыканта и выдернул шнур из розетки. Выступление спасли поклонники, вмешавшись в ситуацию.

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