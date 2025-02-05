"Моя Москва": Галина Коньшина. Часть 1

Когда в детстве Галина Коньшина мечтала стать актрисой, то часто слышала от мамы, что голос у нее слишком грубый, рост слишком большой, а внешность непривлекательная. К счастью, Галина не прислушалась.

Прогуливаясь по Арбату, заслуженная артистка России вспомнит свое первое свидание в столице, расскажет, почему ее сын расплакался на мамином спектакле, и поделится другими историями о своей Москве.

Подробнее – в программе "Моя Москва".