Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 февраля, 08:10

Культура

"Моя Москва": Галина Коньшина. Часть 1

"Моя Москва": Галина Коньшина. Часть 1

Новости часа: Сергей Собянин вручил премии правительства Москвы 78 молодым ученым

Новости часа: Собянин рассказал, как платформа "Москино" облегчает организацию съемок

Выставка монументального искусства столицы открылась в Музее Москвы

В Москве объявили лауреатов кинопремии "Золотой орел"

Новости часа: через платформу "Москино" за год согласовали съемки 632 проекта

Выставка "Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы" стартовала в столице

"Сити": китайское искусство в Москве

Новости часа: Собянин рассказал, как платформа "Москино" облегчает организацию съемок

"Это Москва. Инфраструктура": первый советский театр

Когда в детстве Галина Коньшина мечтала стать актрисой, то часто слышала от мамы, что голос у нее слишком грубый, рост слишком большой, а внешность непривлекательная. К счастью, Галина не прислушалась.

Прогуливаясь по Арбату, заслуженная артистка России вспомнит свое первое свидание в столице, расскажет, почему ее сын расплакался на мамином спектакле, и поделится другими историями о своей Москве.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

Читайте также
Программа: Моя Москва
культуравидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика