05 февраля, 08:10Культура
"Моя Москва": Галина Коньшина. Часть 1
Когда в детстве Галина Коньшина мечтала стать актрисой, то часто слышала от мамы, что голос у нее слишком грубый, рост слишком большой, а внешность непривлекательная. К счастью, Галина не прислушалась.
Прогуливаясь по Арбату, заслуженная артистка России вспомнит свое первое свидание в столице, расскажет, почему ее сын расплакался на мамином спектакле, и поделится другими историями о своей Москве.
Подробнее – в программе "Моя Москва".