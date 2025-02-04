"Моя Москва": Екатерина Зинченко. Часть 2

Актерский путь Екатерины Зинченко в Москве начался с поступления в ГИТИС. Уже на втором курсе она стала сниматься в кино. После съемок в фильме о приключениях Шерлока Холмса артистка обрела семью и известность.

Прогуливаясь по юго-западу любимого города артистка расскажет, как ей удалось получить роль мисс Морстэн, признается, зачем пошла работать в детский сад, и откроет другие секреты своей Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".