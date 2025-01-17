Ольга Галактионова стала новым директором Пушкинского музея

Новым директором Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина назначена Ольга Галактионова. Кадровые изменения произошли на днях. Елизавета Лихачева, возглавлявшая музей последние два года, покинула пост.

Галактионова ранее возглавляла Музейно-выставочный центр РОСИЗО. Ее проекты, такие как "Кукрыниксы" и "ДК СССР" в московском манеже, пользовались огромным успехом. Кроме того, она имеет богатый опыт работы на телевидении, в театральных проектах и сфере продюсирования документальных фильмов.

Искусствовед Ксения Коробейникова отметила, что такое назначение – это шаг к дальнейшему развитию музея. По ее словам, Галактионова проявила себя как талантливый организатор и человек, который способен вдохнуть новую жизнь в культурные институции.

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