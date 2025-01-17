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17 января, 07:30

Культура

Режиссер "Твин Пикс" Дэвид Линч скончался после продолжительной болезни

Режиссер "Твин Пикс" Дэвид Линч скончался после продолжительной болезни

Умер кинорежиссер Дэвид Линч

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Режиссер сериала "Твин Пикс" Дэвид Линч скончался после продолжительной болезни 16 января. В последнее время Линч был постоянно подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и умер во время эвакуации из горящего дома в Лос-Анджелесе.

Всемирную славу режиссеру принес сериал об агенте Купере и Лоре Палмер. Жителям России "Твин Пикс" начали показывать 4 ноября 1993 года. Премьеры серий выходили на экраны всего 2 раза в неделю и этих моментов многие ждали с нетерпением.

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