Режиссер "Твин Пикс" Дэвид Линч скончался после продолжительной болезни

Режиссер сериала "Твин Пикс" Дэвид Линч скончался после продолжительной болезни 16 января. В последнее время Линч был постоянно подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и умер во время эвакуации из горящего дома в Лос-Анджелесе.

Всемирную славу режиссеру принес сериал об агенте Купере и Лоре Палмер. Жителям России "Твин Пикс" начали показывать 4 ноября 1993 года. Премьеры серий выходили на экраны всего 2 раза в неделю и этих моментов многие ждали с нетерпением.