Золотовицкий рассказал, что Добровольская отказалась ложиться в хоспис

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Народная артистка России Евгения Добровольская провела последние дни в больнице, отказавшись ложиться в хоспис, рассказал заслуженный артист России Игорь Золотовицкий во время прощания с актрисой.

"26 декабря ребята к ней ездили, и как устроили ей шестидесятилетие, привезли рояль, договаривались с врачами, врачи были вокруг. Она что-то просила для нее спеть, рассказать. До последних дней она хотела жить", – поделился Золотовицкий.

Он также отметил, что Добровольская сражалась с болезнью до конца. По его словам, актриса хотела оставаться в больнице, где врачи прилагали все усилия, чтобы облегчить ей жизнь и спасти ее.

Добровольская ушла из жизни 10 января в возрасте 60 лет. Возможной причиной ее смерти, по данным СМИ, могло стать онкологическое заболевание, с которым актриса боролась на протяжении последнего года.

За свою карьеру Добровольская сыграла более ста ролей на сцене МХТ, в кино и сериалах. Среди них – "Клетка для канареек", "Механическая сюита", "Королева Марго", "Участок" и другие. Звание народной артистки Российской Федерации было присвоено ей в 2005 году.

На церемонию прощания с актрисой, помимо Золотовицкого, пришли народные артисты России Сергей Гармаш, Юрий Стоянов, Константин Хабенский, Авангард Леонтьев, Виктор Раков, актеры Александр Самойленко, Иван Колесников, Юлия Пересильд и многие другие.

Гроб с телом народной артистки вынесли из театра под аплодисменты ее коллег и поклонников. Отпевание пройдет в храме святителя Николая на Трех горах, затем ее похоронят на Троекуровском кладбище.